Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Vestas von 530 auf 500 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Windturbinenhersteller sei fundamental zwar durchaus solide, doch sei Siemens Gamesa günstiger bewertet, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial von Vestas sei derzeit begrenzt./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DK0010268606