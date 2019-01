Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Aktie des Beleuchtungsherstellers bleibe interessant, da es von anderen Unternehmen Interesse an der Technologie geben könnte, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick für 2019 sehr konservativ./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LED4000