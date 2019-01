Marktschorgast (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



FRANKIA präsentiert vom 12. bis 20. Januar 2019 zur CMT in Stuttgart erstmals den Premiumliner FRANKIA F-Line I 890 GD in der neuen Grundrissvariante "Bar". Hier geht der Wohnmobilhersteller aus Oberfranken wie gewohnt gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden ein: noch mehr Raumgefühl, noch mehr Sitzkomfort. Typisch FRANKIA: Der Klassiker unter den Sitzgruppen wird neu interpretiert und überzeugt mit smarten Besonderheiten. So können Reisende die Barsitzgruppe jetzt sowohl zum Essen und Entspannen als auch ideal als Multimedia-Workplace nutzen.



Raumgefühl deluxe - Bar-Sitzgruppe im FRANKIA F-Line I 890 GD-B



"Leben und reisen, wie es Ihnen gefällt!" Getreu diesem Motto stellt FRANKIA im Januar ein weiteres Highlight der FRANKIA F-Line vor. Neben der Längssitzgruppe gibt es den Premiumliner I 890 mit getrennten Betten jetzt auch mit Bar-Sitzgruppe - perfekt für Paare, die Wert auf noch mehr Sitzkomfort am Tisch und ein noch offeneres und luxuriöseres Raumgefühl legen. Wie vom Traditionshersteller FRANKIA gewohnt, können sich Reisende auch hier über besondere Details freuen, die den Urlaub mit dem Wohnmobil noch komfortabler machen. Der Tisch mit 75 cm Breite und 105 cm Länge lässt sich beispielsweise mit einem Handgriff auf 143 cm Länge ausfahren. Die ergonomische Form mit abgeschrägten Ecken bietet eine maximale Fläche - gleichzeitig können Reisende komfortabel von Fahrerhaus in den Wohnbereich gelangen. Clever: Im Tisch ist ein großzügiges Fach mit drei Steckdosen und Haltevorrichtungen integriert. Hier finden Smartphone, Laptop und Co. Platz und Anschlussmöglichkeiten. Zum Sitzen wird der SKA-Komfortsitz des Beifahrers einfach um 180° gedreht - Gegenpart ist ein weiterer luxuriöser SKA-Pilotensitz im Innenraum. Der FRANKIA I 890 GD-B ist serienmäßig mit vier Gurtsitzplätzen und vier Schlafplätzen (im Fahrerhaus integriertes elektrisches Hubbett) ausgestattet. Für alle, die Wert auf maximalen Sitzkomfort am Tisch und auf ein großzügigeres Raumgefühl legen, ist der Premiumliner der FRANKIA F-Line der perfekte Grundriss.



Besonders, wenn es gigantisch sein soll: FRANKIA F-Line I 890 GD



FRANKIA F-Line I 890 heißt: leben und reisen auf fast 9 Metern Länge. Der Premiumliner von FRANKIA setzt mit 2,03 m Innenraumhöhe und 2,10 m Bettlänge (Längen-)Maßstäbe in seiner Klasse. Er besticht durch einen luxuriösen Innenraum, ein gigantisches Raumgefühl und unfassbaren (Stau-)Raum. Der Integrierte aus dem Hause FRANKIA ist auf Fiat Ducato mit serienmäßigen 5,5 t Gesamtgewicht gebaut - mit 2,3-l-Euro-6-Motor und bis zu 177 PS. Im Top-Modell der FRANKIA F-Line ist die Luxury-Ausstattung bereits serienmäßig integriert - inklusive einer Alde Warmwasserheizung. Der FRANKIA F-Line I 890 GD bietet zudem optional bis zu 300 Liter Fassungsvermögen im Frischwassertank.



Neue Maßstäbe in seiner Klasse: FRANKIA F-LINE I 890



- Reisen auf riesigem Raum - dank fast 9 Metern Länge, durchgehender Stehhöhe von 2,03 m - XXL-Betten mit 2,10 m Länge (Rekordwert unter den Serienmobilen) - Maximaler Stauraum in der FRANKIA Heckgarage mit 1,24 m Höhe - Größter durchgängiger Doppelboden von FRANKIA mit 35 cm Höhe - Perfekt zum Wintercampen: durchgängig beheizter Doppelboden, beheizte Heckgarage, effektive Innenraumwärme durch Alde Warmwasserheizung - Riesige FRANKIA MaxiFlex-Küche mit 1,60 m Länge und drei Kochfeldern sowie großzügiges Raumbad



Der I 890 GD Bar auch in der Spitzenklasse: FRANKIA TITAN



Der 5,5 Tonner mit Barsitzgruppe ist auch als FRANKIA Titan verfügbar: Für alle, die absolut autark reisen wollen. Im beliebten All-in-Fiat-Modell steckt das besondere Upgrade: ein Rundum-sorglos-Technik-Paket, exklusiver Reisekomfort und viele besondere Extras in Serie. Der FRANKIA TITAN ist auf maximale Unabhängigkeit ausgelegt und umfasst eine Hochleistungsbatterie mit LiFePO4-Technologie. Diese gibt es serienmäßig verbaut in dieser Klasse so nur bei FRANKIA. Der CAC-Computer-Automatik-Lader lädt die LiFePO4-Batterien schnell wieder auf, der Batterie-Booster die Bordbatterien - unterwegs und sogar auf kurzen Strecken. Der Sinus-Wechselrichter arbeitet mit 1.700 Watt Dauerleistung und ist dafür ausgelegt, auch große Verbraucher an Bord zu betreiben. So lassen sich 230-V-Verbraucher ohne Einschränkungen nutzen. Die 2 x 110 W Hochleistungs-Solaranlage gibt es jetzt mit noch mehr Power - egal bei welchem Wetter.



FRANKIA I 890 GD Bar - erstmals live während der CMT in Stuttgart



Besuchen Sie den Stand von FRANKIA auf der CMT 2019 in Stuttgart, 12. - 20. Januar 2019, Halle 3 / B72. Oder wenden Sie sich an einen unserer 20 FRANKIA Handelspartner deutschlandweit und lassen Sie sich fachkundig beraten. Alle FRANKIA Handelspartner finden Sie unter www.frankia.com/haendlersuche.



Über die FRANKIA-GP GmbH



Bereits seit 1960 und damit seit mehr als 55 Jahren setzt der Wohnmobilhersteller im Premiumsegment mit Sitz in Marktschorgast - im Herzen Oberfrankens - Maßstäbe in der Branche. Lifestyle, Innovation und ausgezeichnete Qualität "Made in Germany" sind fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Jedes FRANKIA Wohnmobil ist etwas Besonderes. 530 Fahrzeuge verlassen jährlich das FRANKIA Werk. Ob Konstruktion, Fertigung oder Qualitätssicherung - die 200 Mitarbeiter arbeiten mit Herz und absoluter Präzision an jedem FRANKIA Wohnmobil. Die FRANKIA-GP GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von rd. 50 Millionen Euro. Kernkompetenz des Wohnmobilherstellers im Premiumsegment ist die stetige Weiterentwicklung individueller Lösungen - immer den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden entsprechend. Zudem baut FRANKIA seit 1995 als einer der ersten Hersteller auf Doppelboden. www.frankia.com



OTS: FRANKIA-GP GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131908 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131908.rss2



Pressekontakt: Konstantin Döhler | Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509 Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738 0 | E-Mail: info@frankia.de www.frankia.com



Katrin Teichmann | GMK GmbH & Co. KG | Bindlacher Str. 10 | D-95448 Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de www.gmk.de