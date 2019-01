In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, den Dow Jones und die Aktien von der Deutschen Bank, BYD, Tesla, Samsung, Apple, Amazon und Netflix. Nach einem völlig verhagelten Jahresauftakt hat der Dow Jones zuletzt kräftig zulegen können. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Auch der DAX hat sich von seinen Tiefstständen lösen können, wenngleich es dem deutschen Leitindex weiterhin an Dynamik fehlt. Und wie wird nun das Börsenjahr 2019? Alfred Maydorn hat die Antwort. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die Aktie der Deutschen Bank, die 2018 die mit einem Minus von 56 Prozent die rote Laterne im DAX trug und die das fünfte Jahr in Folge an Wert verlor. Gelingt 2019 endlich die Wende - zumindest "ein bisschen"? Auch bei Daimler hoffen die Aktionäre auf Besserung, aber 2019 wird für die Autobauer kein leichtes Jahr. Zumindest nicht für die herkömmlichen Autokonzerne, denn Tesla und BYD starten mit guten Nachrichten ins neue Jahr. Schließlich beleuchtet Maydorn noch die Technologiekonzerne Samsung, Apple, Amazon und Netflix. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.