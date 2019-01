Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 115 auf 114 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach starker Performance der Aktie in den vergangenen Jahren sei ein Investment in andere Versicherer profitabler, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sieht der Experte bei Hannover Rück einen Kostenvorteil im Vergleich zur Konkurrenz, der bei geringer werdenden Margen in der Sach- und Unfallversicherung immer relevanter werde./niw/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:15 / GMT Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008402215