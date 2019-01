Die Aktien von Hugo Boss haben sich bis zum späten Dienstagvormittag mit plus 3 Prozent an die MDax -Spitze vorgearbeitet. Analyst Antoine Belge von der Bank HSBC hatte die Papiere der Metzinger in einer Studie zur Luxusgüterbranche als einen der Favoriten für 2019 hervorgehoben. Die Aktie sei ein Value-Wert mit Erholungsfantasie und geringer Abhängigkeit von China, so der Experte. Mit seinem Kursziel von 78 Euro liegt er rund ein Drittel über dem aktuellen Xetra-Kurs./ag/mis

