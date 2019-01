Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,40 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie bis 2025 seine Gewinnschätzungen je Aktie für den spanischen Versorger. Er begründete dies mit seinen gesunkenen Strompreis-Annahmen und dem Verkauf von Geschäftsbereichen in Großbritannien an das Unternehmen Drax Ende 2018./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-01-08/12:31

ISIN: ES0144580Y14