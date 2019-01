Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts015/08.01.2019/12:05) - Das renommierte Analystenhaus techconsult hat den europäischen Security-Software-Hersteller ESET im Rahmen des "Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2019" in drei Kategorien zum Champion ernannt. Damit kann ESET seinen doppelten Erfolg aus dem Jahr 2017 noch einmal deutlich übertreffen. Techconsult hat für die aktuelle Studie mehr als 2.000 Anwenderunternehmen befragt. Insgesamt hat das zur Heise Gruppe zählende Analystenhaus rund 180 Anbieter überprüft, die in deutschsprachigen Märkten vertreten sind. Die bereits zum dritten Mal durchgeführte Untersuchung erfolgte mittels 60 Einzelkriterien in insgesamt 14 Unterkategorien. In den entsprechenden Kategorien, in denen das europäische Unternehmen als Champion vertreten ist, kann sich ESET klar gegenüber dem Mitbewerb absetzen. Neben der Leistungsfähigkeit der Produkte und deren Lösungsnutzen werden bei PUR-S auch die Beratung, die Informationen und der Support bewertet. Ein hoher Praxisbezug wird dadurch sichergestellt, dass die Bewertungen von Unternehmen stammen, die die Lösungen auch einsetzen. Windows-Systeme und mobile Daten: Sicher wie noch nie "Besonders stolz sind wir auf die Spitzenposition in den Kategorien Malware-Protection und MDM/EMM. Der Schutz der IT-Infrastruktur und gerade von heterogenen Netzwerken stellt für Unternehmen jeglicher Größe eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar", resümiert Christoph Thurm, Product Manager bei ESET Deutschland GmbH. "Die Integration mobiler Geräte in bestehende Infrastrukturen wird immer weiter vorangetrieben, sodass in diesem Bereich die Sicherheitsfrage immer dringlicher wird. Mit den entsprechenden ESET-Produkten bieten wir Unternehmen die Gewissheit, dass ihre sensiblen Daten umfassend geschützt sind. "Sicher hat unser enges Verhältnis zu Systemhauspartnern und Kunden einen nicht unerheblichen Einfluss auf das äußerst positive Gesamtbild der Befragung", betont Daniel Stephan, Channel Sales Manager DACH bei ESET Deutschland. Dieses gute Zusammenspiel sei ein wichtiger Baustein. "Durch das Feedback unserer Partner und Kunden kennen wir deren Anforderungen genau und lassen dieses Wissen in die Entwicklung unserer Lösungen mit einfließen. Unser klares Bestreben ist es, immer so nah wie möglich am Markt zu agieren", so Daniel Stephan. Mit den jetzt gewonnenen Auszeichnungen beim "Professional User Rating: Security Solutions 2019" zeigen Unternehmensanwender, dass diese Strategie aufgeht. Sie schätzen ESET als einen verlässlichen Partner für ihre Security-Belange, dessen Lösungen sie vertrauen können. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190108015

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 06:05 ET (11:05 GMT)