München (ots) - Constantin Film bietet auch 2019 wieder für jeden Kinobesucher das richtige Programm: Mit Frankreichs Megastar Omar Sy in BELLEVILLE COP und dem ziemlich besten Remake aller Zeiten - MEIN BESTER UND ICH - starten die Zuschauer gut gelaunt ins neue Kinojahr.



Und das bietet zahlreiche weitere Highlights, auf die sich Filmfans freuen dürfen: Elyas M'Barek in DER FALL COLLINI und UNTITELD BORA DAGTEKIN PROJECT, KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN von Doris Dörrie, Matthew McConaughey, Zac Efron und Snoop Dog in BEACH BUM, Felicitas Woll in der Kinofortsetzung der Kultserie BERLIN, BERLIN, die Romanadaption THE SILENCE (inszeniert von Genrespezialist John R. Leonetti) oder die Verfilmung des internationalen Bestseller-Phänomens AFTER PASSION. Besonders von jungen Fans ungeduldig erwartet wird der vierte Teil der erfolgreichen OSTWIND-Reihe, OSTWIND - ARIS ANKUNFT, und mit DIE DREI !!! bringt Constantin Film noch einen weiteren Klassiker der Jugendliteratur auf die große Leinwand.



Freunde des besonderen bayerischen Humors dürfen sich außerdem nach dem Besuchermillionär SAUERKRAUTKOMA mit LEBERKÄSJUNKIE auf das neueste Eberhofer-Abenteuer freuen. Ein weiteres Schmankerl ist EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0, die Fortsetzung der Kultkomödie aus dem Jahr 2011. Hier die neuen Starttermine im Einzelnen:



31.01.2019 BELLEVILLE COP 21.02.2019 MEIN BESTER UND ICH 28.02.2019 OSTWIND - ARIS ANKUNFT 07.03.2019 KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN 28.03.2019 BEACH BUM 11.04.2019 AFTER PASSION 18.04.2019 DER FALL COLLINI 16.05.2019 THE SILENCE 25.07.2019 DIE DREI !!! 01.08.2019 LEBERKÄSJUNKIE 03.10.2019 EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 31.10.2019 UNTITLED BORA DAGTEKIN PROJECT 19.12.2019 BERLIN, BERLIN 02.04.2020 DRACHENREITER



