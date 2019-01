Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Bei einer Konferenz seines Hauses habe das Pharmaunternehmen die wesentlichen Erwartungen für den Healthcare-Bereich im laufenden Jahr bestätigt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Medikamente in der Entwicklungspipeline habe Merck die Umsatzziele bis 2022 wiederholt./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 05:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-08/12:47

