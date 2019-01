BERLIN (Dow Jones)--Der hinter dem massiven Datendiebstahl stehende 20-jährige Tatverdächtige soll Einzeltäter gewesen und aus Verärgerung über Politiker und Prominente gehandelt haben. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) und der zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, mit.

"Zu seiner Motivation gab der Beschuldigte an, aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen der betroffenen Politiker, Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens gehandelt zu haben", so das BKA. Der 20-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntagabend in seiner Wohnung in Mittelhessen festgenommen. Mangels Haftgründen wurde der Beschuldigte, der laut Ungefuk bei seinen Eltern lebt und noch zur Schule geht, inzwischen freigelassen.

Nach Polizeiangaben hat der Verdächtige die Vorwürfe eingeräumt und Aufklärungshilfe geleistet. Er gab an, bei den Datenausspähungen und den unberechtigten Datenveröffentlichungen allein agiert zu haben, so das BKA. Die Ermittlungen haben bislang keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergeben.

