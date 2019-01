Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Bis zur späten Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal Anfang März werde der Aktienkurs von den Bilanzen von LKW-Herstellern und den LKW-Absatzzahlen in den USA beeinflusst, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet jedoch damit, dass Knorr-Bremse die im Zuge der Zahlenveröffentlichung für das dritte Quartal gegebenen Prognosen einhalten kann. Im laufenden Jahr könne zudem das China-Geschäft weiter Schwung aufnehmen. Seiner Schätzung zufolge macht dieses bei Knorr etwa 25 Prozent des Umsatzes im Geschäftsbereich RVS (Systeme für Schienefahrzeuge) aus./niw/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 06:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-08/13:02

ISIN: DE000KBX1006