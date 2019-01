BERLIN (Dow Jones)--Der bisherige Geschäftsführer des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik (BIEK), Marten Bosselmann, ist jetzt dessen Vorsitzender. Wie der Verband bekanntgab, wurde Bosselmann zum 1. Januar durch die Mitgliederversammlung in das Amt gewählt. Der 45-jährige Volljurist war den Angaben zufolge zuvor über zehn Jahre Geschäftsführer des BIEK. In seiner neuen Tätigkeit bündele er die Funktionen des Geschäftsführers und des Vorsitzenden in Personalunion.

Als Vorsitzender folgt Bosselmann auf Florian Gerster, der dies von 2015 bis 2018 war. Gerster habe mit seinem Wirken für den Verband unter anderem einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung gleichwertiger Wettbewerbsbedingungen im deutschen Paketmarkt geleistet, hieß es in der Mitteilung über den ehemaligen Chef der Bundesagentur für Arbeit und SPD-Politiker. Bosselmann erklärte darin, im Fokus stünden die Themen faire Wettbewerbsbedingungen im Kurier-, Express- und Paketmarkt, nachhaltige Stadtlogistik, Herausforderungen des Arbeitsmarktes sowie ein positives Branchen-Image.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 06:35 ET (11:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.