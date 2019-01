München (ots) -



Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie



- Der große Streit! - Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



Während Sylvana und Sarafina eine Shoppingtour machen, passt Oma Silvia auf Enkelin Celina auf. Doch Sylvana ist derzeit sehr besorgt um ihre Kleine und übervorsichtig. Können Oma und Enkelin trotzdem sorglose Stunden miteinander verbringen? Silvia widmet sich zudem einer großen Aufgabe: Der 30 Jahre alte Kleiderschrank muss ordentlich ausgemistet werden. Und in der WG von Lavinia, Sylvana und Flo mit Tochter Celina kracht es gewaltig zwischen den Schwestern.



Seit etwas mehr als einem halben Jahr lebt Familie Wollny nun in Ratheim. Mitgekommen ist auch Silvias 30 Jahre alter Kleiderschrank. Das gute Stück platzt aus allen Nähten. Silvia versucht, Harald vom Kauf eines neuen Schranks zu überzeugen. Im Gegenzug soll sie aber ordentlich ausmisten. Als es so weit ist, kann sie sich nur schwer von liebgewonnenen Erinnerungsstücken trennen.



Sylvana und Sarafina planen die "Shoppingmeile" der nahen Kleinstadt Heinsberg zu besuchen. Nesthäkchen Celina findet an Shopping noch keinen Gefallen und möchte lieber zu Oma Silvia. Doch Mama Sylvana ist zurzeit sehr besorgt um ihre Kleine und übervorsichtig. Werden Oma und Enkelin sorglose Stunden miteinander verbringen oder kommt es durch die übermäßige Fürsorglichkeit der jungen Mutter zu Konflikten? Wegen ihrer verschiedenen Erziehungsmethoden hatten Silvia und Sylvana früher schon einmal Ärger miteinander.



Darüber hinaus sind Estefania und Loredana von der ständigen Neugierde ihrer Mutter genervt. Die Teenies überlegen sich kurzerhand eine "Geheimsprache", damit Mama nichts mehr von ihren Gesprächen versteht.



Chaos herrscht auch in der WG von Lavinia, Sylvana und Flo mit Tochter Celina. Dort kracht es gewaltig zwischen den Schwestern. Die beiden haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von "Ordnung". Während der jungen Mutter Sylvana eine saubere und aufgeräumte Wohnung wichtig ist, findet Lavinia, dass man sich nach einem langen Arbeitstag nicht auch noch um den Haushalt kümmern kann. Doch das geht für Sylvana absolut nicht in Ordnung! Hier ist dringend Mama Silvia als Chefin der Familie gefragt. Schafft sie es Lavinia zu mehr Ordnung zu bewegen oder eskaliert der Geschwisterstreit?



