Teranga Gold hat auch im vierten Quartal 2018 seine Goldproduktion steigern können. Im Gesamtjahr förderte das kanadische Unternehmen 245.230 Unzen Gold und landete im oberen Bereich der eigenen Guidance. Beim Bau einer zweiten Mine liegt man voll im Plan.

Minenbau voll im Plan

Mit 245.230 Unzen hat Teranga Gold zum dritten Mal in Folge seine Goldproduktion steigern können. Der Wert entspricht einem Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das kanadische Unternehmen betreibt die Sabodala Goldmine im Osten des Senegal. Zudem entwickelt man drei weitere Projekte in Westafrika und will das Wahgnion-Projekt in Burkina Faso im vierten Quartal 2019 in Produktion bringen. Die Analysten von RBC Capital Markets hatten die Aktie bereits im September auf "Outperform" hochgestuft. Im Laufe des Dezember ...

