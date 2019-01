MCLA-145 ist ein menschlicher bispezifischer Antikörper in voller Länge, der an PD-L1 und CD137 bindet

UTRECHT (Niederlande, Jan. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das Biclonics, neuartige Therapeutika mit humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge, entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelzulassungsbehörde FDA den Antrag auf Zulassung als Prüfpräparat (Investigational New Drug; IND) für MCLA-145, das erste PD-L1 x CD137-Biclonics seiner Klasse zur Behandlung von soliden Tumoren, das in Zusammenarbeit mit Incyte (Nasdaq: INCY) entwickelt wird, angenommen hat.

"Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass wir von der FDA die Genehmigung zum Fortfahren unseres Programms zu MCLA-145 als Prüfpräparat erhalten haben und heute weitere Einzelheiten zu unserem neuesten Biclonics-Programm veröffentlichen können", sagte Dr. Andres Sirulnik, Executive Vice President und Chief Medical Officer von Merus. "Unsere präklinische Arbeit hat gezeigt, dass MCLA-145 ohne die bekannten Nebenwirkungen der derzeit in der Entwicklung befindlichen CD137-Agonisten eingesetzt werden und einen erheblichen ungedeckten Bedarf bei Patientenpopulationen erfüllen kann, bei denen die derzeitigen Immuntherapeutika nicht entsprechend wirken. Wir gehen davon aus, dass wir mit der klinischen Studie zu MCLA-145 im zweiten Quartal 2019 beginnen können, und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Incyte bei der globalen Entwicklung von MCLA-145 fortzusetzen."

MCLA-145 wurde durch ein objektives funktionelles Screening mehrerer immunmodulatorischer Zielkombinationen entdeckt und ist ein Biclonics-T-Zell-Agonist, der in präklinischen Modellen mit hoher Affinität und Spezifität an humanes PD-L1 und CD137 bindet. Das einzigartige immunstimulatorische Profil von MCLA-145 beruht auf der Fähigkeit, Immuneffektorzellen im Kontext der Tumormikroumgebung wirksam zu aktivieren, während gleichzeitig hemmende Signale in derselben Immunzellpopulation blockiert werden.

Merus entwickelt MCLA-145 im Rahmen einer im Dezember 2016 mit Incyte eingegangenen Kooperation, um bis zu 11 bispezifische und monospezifische Antikörper der Biclonics-Plattform von Merus zu entwickeln und zu vermarkten. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung behält Merus alle Rechte an der Entwicklung und im Falle der Zulassung der Vermarktung von MCLA-145 in den Vereinigten Staaten, während Incyte das Recht hat, MCLA-145 außerhalb der Vereinigten Staaten zu entwickeln und im Falle der Zulassung zu vermarkten.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung Biclonics innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Merus, www.merus.nl .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen mit historischen Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich Aussagen zu den Merkmalen und zum immunstimulatorischen Profil von MCLA-145, dem Potenzial von MCLA-145 zur Überwindung bekannter Nebenwirkungen von CD137-Agonisten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, und zur Deckung eines erheblichen ungedeckten Bedarfs in Patientenpopulationen, die nicht von derzeitigen Immuntherapeutika profitieren, zum Beginn und Zeitpunkt des klinischen Studienprogramms für MCLA-145, zur fortlaufenden Zusammenarbeit mit Incyte bei der globalen Entwicklung von MCLA-145 und zum Potenzial der Entwicklung und Vermarktung von bis zu 11 bispezifischen und monospezifischen Antikörpern der Biclonics-Plattform von Merus und dazu, ob eines der Programme im Rahmen der Zusammenarbeit erfolgreich sein wird, einschließlich des Programms zu MCLA-145.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören unter anderem unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, so dass wir unsere Geschäfte gegebenenfalls einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an Biclonics und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der präklinischen Phase durchgeführten Entwicklungsbemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte ggf. keine geeigneten Biclonics oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit von Incyte bei unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; der Schutz unserer unternehmenseigenen Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; und unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Markenzeichen oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf Formular 20-F aufgeführt sind, den das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 28. April 2017 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Leser sollten sich an einem Datum nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Ansichten widerspiegeln.

Anleger- und Medienanfragen:

Merus: