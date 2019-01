Neues zur geplanten Legalisierung von Elektro-Kleinstfahrzeugen in Deutschland: Parallel zu E-Tretrollern will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer per Ausnahmeverordnung auch die Nutzung von elektrischen Hoverboards, Skateboards und ähnlichen Fahrzeugen regeln. Die Verordnung für E-Tretroller kann voraussichtlich noch im Frühjahr 2019 in Kraft treten. Die kleineren Geräte ohne Lenkstange sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...