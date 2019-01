Selten ist ein Highflyer an der Börse so schnell und so brutal in Ungnade gefallen wie im vergangenen Jahr Zalando. Doch plötzlich läuft es wieder für die Aktie. DER AKTIONÄR bewies in der vergangenen Ausgabe mit dem Tipp ein gutes Timing, das Plus ist mittlerweile zweistellig. Der Markt setzt offenbar auf eine Übernahme.

Den vollständigen Artikel lesen ...