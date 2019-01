Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der Vertrag über den Bau eines Glasfaserkabels unter dem Atlantik, das Lateinamerika und Europa verbinden wird, ist in Kraft, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das gab die Europäische Kommission heute (Dienstag) in Brüssel bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...