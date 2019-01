Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die euromicron AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) aufgrund von strukturellen Defiziten in einzelnen Bereichen des Kernsegments "Intelligente Gebäudetechnik" bei Umsatz und Ergebnis zurückgenommen. In der Folge passen die Analysten ihr Kursziel spürbar an, belassen das positive Votum aber unverändert.

Nach Aussage der Analysten sei der Umsatz im Neunmonatszeitraum 2018 insgesamt auf 233,04 Mio. Euro (9M 2017: 244,04 Mio. Euro) und das operative EBITDA auf 4,77 Mio. Euro (9M 2017: 7,19 Mio. Euro) gesunken. Wegen dieser Entwicklung und des im vierten Quartal 2018 fortgesetzten Transformationsprogramms habe der Vorstand die Gesamtjahresprognose angepasst. Demnach erwarte das Management nun einen Umsatz zwischen 310,00 und 330,00 Mio. Euro (zuvor: 340,00 bis 360,00 Mio. Euro) und eine operative EBITDA-Marge von 2,0 bis 4,0 Prozent (zuvor: 4,0 bis 5,0 Prozent).

Nach Aussage der Analysten werde den strukturellen Defiziten mit einem entsprechenden Maßnahmenpaket gegengesteuert. Hierdurch solle laut Euromicron die Voraussetzung für eine deutlich verbesserte Profitabilität im Segment "Intelligente Gebäudetechnik" geschaffen und die Profitabilität des Konzerns deutlich erhöht werden. Infolge der aktuellen Geschäftsentwicklung habe das Analystenteam seine Prognosen nach unten korrigiert. So werde von GBC für 2018 mit einem Umsatz von 319,62 Mio. Euro gerechnet, der dann 2019 und 2020 weiter auf 329,45 Mio. Euro sowie 340,54 Mio. Euro steigen solle.

Beim Betriebsergebnis erwarte das Analystenteam 2018 ein operatives EBITDA von 9,48 Mio. Euro, 2019 und 2020 dann 13,18 Mio. Euro und 14,81 Mio. Euro. Nach Berücksichtigung der für das Gesamtjahr 2018 kalkulierten Sonderkosten von 5,00 Mio. Euro rechne GBC mit einem ausgewiesenen EBITDA von 4,48 Mio. Euro. Auf Basis ihres DCF-Modells in Verbindung mit den aktualisierten Prognosen ermitteln die Analysten einen fairen Wert von 6,90 Euro (zuvor: 11,45 Euro) je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.01.2019, 15:00 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.01.2019 um 09:19 Uhr fertiggestellt und am 08.01.2019 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

