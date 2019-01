LAS VEGAS (USA), Jan. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Visteon Corporation (Nasdaq: VC), ein weltweit führender Anbieter von Cockpit-Electroniklösungen im Automobilbereich, bietet auf der CES 2019 einen Einblick in das intelligente, digital lernende Cockpit der Zukunft.

Visteon stellt fortschrittliche Technologien vor, die die Benutzererfahrung in Bezug auf das automobile Cockpit im aufkommenden Zeitalter des fortgeschrittenen automatisierten Fahrens vorantreiben werden. Mithilfe der neuesten technologischen Innovationen haben die integrierten Lösungen von Visteon zum Ziel, die Sicherheit auf der Straße zu verbessern und gleichzeitig einen nahtlosen Zugriff auf Informationen zu ermöglichen - von persönlichen Geräten über das Fahrzeug bis hin zur Cloud.

Zu den wichtigsten Highlights dieser neuen Cockpit-Elektronikarchitektur gehören:

ein leistungsstarker Cockpit-Domain-Controller, der das Kombiinstrument, Infotainment und andere Cockpitfunktionen in einem einzigen elektronischen Steuergerät mit modernsten Grafiken, OTA (over-the-air) Softwareaktualisierungen und modernster Cybersicherheit integriert

große hochauflösende Displays, die gebogen und nicht rechteckig sind, um ein verbessertes Seherlebnis ohne Einschränkungen im Innenraumdesign zu bieten

ein skalierbarer autonomer Domain Controller für automatisiertes Fahren der Stufe 2 und höher, der in dem Cockpit-Domain-Controller integriert ist und eine nahtlose Interaktion mit dem Fahrer ermöglicht

eine auf maschinellem Lernen basierende Spracherkennung und Text-to-Speech-Lösung für einen intelligenten Sprachassistenten mit natürlicher Sprache

Technologie zur Erkennung von Fahrer und anderen Insassen im Fahrzeuginnenraum, ebenfalls basierend auf maschinellem Lernen für verbesserte Sicherheitsfunktionen

"Der Trend hin zu Elektroautos und verbesserter Technologie für das automatisierte Fahren bietet die Gelegenheit, den Innenraum im Hinblick auf die Interaktion von Fahrern und Fahrzeuginsassen mit dem Fahrzeug und seiner Umgebung zu überdenken", sagte Sachin Lawande, President und CEO von Visteon. "Mit der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen sind neue Ansätze für die Mensch-Maschine-Schnittstelle in Bezug auf den Innenraum erforderlich, um sicherzustellen, dass sich die Kontrolle über das Fahrzeug sicher und nahtlos zwischen Fahrer und Fahrzeug verlagern lässt und die Insassen informiert, beschäftigt und unterhalten werden."

"Im Zeitalter des zunehmenden automatisierten Fahrens wird das Cockpit zu einem intelligenten, lernenden, mobilen Assistenten", so Lawande weiter. "Die branchenführenden digitalen Innenraumlösungen von Visteon bieten Automobilherstellern ein vollständiges Portfolio an Technologien, um die Nutzererfahrung ihrer Fahrzeuge zu verbessern."

Auf der CES stellt Visteon die Integration des Cockpit-Domain-Controllers Smartcore mit der skalierbaren Plattform für autonomes Fahren DriveCore vor, die zusammen eine nahtlose Mensch-Maschine-Schnittstelle zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug schaffen. Diese Schnittstelle ist für die Interaktion mit Fahrern und Insassen verantwortlich, während das Fahrzeug nahtlos die Kontrolle des Fahrens übernimmt oder zurückgibt.

"Neben der Entwicklung von Technologien für das autonome Fahren konzentriert sich Visteon darauf, das Benutzererlebnis von Fahrer und Insassen in den zunehmend automatisierten Autos der Zukunft zu verbessern", sagte Lawande. "Wenn Autos die Fahrfunktion übernehmen, ist es für die Insassen wichtig, die Aktionen des Fahrzeugs zu verstehen und ihnen zu vertrauen. Für das Fahrzeug ist es von Bedeutung, seine Umgebung und die Bereitschaft des Fahrers zur erneuten Übernahme der Kontrolle zu erfassen. Wir konzentrieren uns darauf, eine umfassende, flexible und skalierbare digitale Cockpit-Electronics-Lösung für Anwendungen der Stufe 3 und höher bereitzustellen."

Hochauflösende Digitalanzeigen, die nicht nur flach und rechteckig sind, sind entscheidend für die vollständig digitalen Cockpits der Zukunft. Da die Displays größer werden, ermöglicht ein flaches und rechteckiges Display nicht mehr das beste Bilderlebnis - und auch nicht mehr das beste industrielle Design des Innenraums. Visteon zeigt eine Reihe digitaler Displays, die auf LCD- und OLED-Technologien basieren, darunter auch gebogene und nicht-rechteckige Formen. Das Unternehmen wird auch seine neue VX-Display-Lösung demonstrieren, die integrierte haptische Rückmeldungs-, Näherungssensorik- und Drehregler-auf-Glas-Funktionen bietet.

Maschinelles Lernen hat sich zu einer Schlüsseltechnologie für die Lösung von Problemen entwickelt,

z. B. in den Bereichen der Sprach- und Bilderkennung, die sich für herkömmliche Programmiertechniken als sehr schwierig erwiesen haben. Visteon demonstriert einen intelligenten, bordeigenen Sprachassistenten, der maschinelles Lernen zur Spracherkennung verwendet. "Say 'n Serve", die Smart Assistant-Lösung von Visteon, ist so konzipiert, dass sie natürliche Sprachverarbeitung für Onboard- und Offboard-Befehle im Fahrzeug verwendet, ohne dass eine ständige Cloud-Verbindung erforderlich ist. Darüber hinaus wird Visteon eine Lösung zur Fahrerüberwachung vorstellen, die ebenfalls Technologien aus dem Bereich des maschinellen Lernens verwendet. Die Überwachungslösung "See 'n Sense" von Visteon für den Fahrzeuginnenraum bietet eine Erkennung der Kopfhaltung, Blickerfassung und Identifikationsfunktionen, die entscheidend für eine erhöhte Sicherheit sind.

Visteon wird auch das branchenweit erste V2X-Modul vorstellen, das entweder mit Dedicated Short Range Communication (DSRC) oder Mobilfunknetzen funktioniert. Dies gibt Automobilherstellern die Flexibilität, je nach Anforderung des Marktes Unterstützung für beide Funktechnologien anzubieten.

Mit der CES 2019 nimmt Visteon zum 20. Mal in Folge als Aussteller an der Messe teil. Somit zählt das Unternehmen zu den am längsten teilnehmenden Unternehmen aus der Automobilbranche. Besucher der CES finden Visteon im Central Plaza Pavilion 13.

Über Visteon

Visteon ist ein globales Technologieunternehmen, das für die meisten der welweit führenden Automobilhersteller innovative Cockpit-Elektronikprodukte und Lösungen für vernetzte Fahrzeuge gestaltet, entwickelt und herstellt. Visteon ist ein führender Anbieter von Kombiinstrumenten, Head-Up-Displays, Informationsanzeigen, Infotainment, Audiosystemen, Smartcore Cockpit-Domain-Controller, Fahrzeugkonnektivität und DriveCore, der Plattform für autonomes Fahren. Visteon liefert auch Embedded Softwarelösungen für die Vernetzung von Multimedia- und Smartphone-Softwarelösungen für die weltweite Automobilindustrie. Visteon hat seinen Hauptsitz im Van Buren Township, Michigan.

