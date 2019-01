Der Kampf zwischen Ost und West um die technologische, intellektuelle und investive Überlegenheit bei der 4 industriellen Revolution hat begonnen. Das behauptet der Futurologe Rocky Scopelliti, der ein neues Buch veröffentlicht hat: Youthquake 4.0 A Whole Generation and The New Industrial Revolution. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass dadurch nahezu jedes Land und jede Industrie verändert werden wird, wobei "Asien das Epizentrum geworden ist", sagte Scopelliti.

"Asien wurde zum "Motor" der 3. industriellen Revolution, indem es sich an wechselnde globale wirtschaftliche und technologische Entwicklungen anpasste und immer wieder einen komparativen Vorteil schuf. Asien steht kurz davor, die USA als den weltweit größten Risikokapitalmarkt in den Schatten zu stellen, wobei 2017 die Gesamtfinanzierung 70,8 Milliarden US-Dollar betrug, im Vergleich zu den 71,9 Milliarden US-Dollar der USA und den 17,6 Milliarden US-Dollar Europas"1 und wird die USA bei der 4. industriellen Revolution überholen", sagte Scopelliti.

Investitionen in neue technologische Durchbrüche in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Internet of Things, autonome Fahrzeuge, 3D-Druck, Biotechnologie, Anotechnologie, Materialwissenschaft, Energie, Blockchain- und Quantencomputing bilden die Grundlage für das Asiatische Jahrhundert.

Das Buch wurde von Marshall Cavendish weltweit herausgegeben und ist eine Weltneuheit; es dekonstruiert aktuelle globale Themen, die massiv von den Auswirkungen der Millennials und deren Relevanz bei der 4 industriellen Revolution beeinflusst werden.

Scopelliti führt aus, dass in dieser Epoche des beschleunigten Wandels das 21 Jahrhundert von Millennials geprägt sein wird, die zur größten demographischen Gruppe auf der Erde geworden sind 58 Prozent leben im asiatisch-pazifischen Raum. Ihr Einfluss als Konsumenten, Arbeitnehmer und Investoren wird fortan nur noch zunehmen.

"Der Anteil des von den Millennials kontrollierten globalen Vermögens im asiatisch-pazifischen Raum hat 45 Prozent erreicht und liegt damit um 22 Prozent über dem amerikanischen Kontinent und übersteigt Europa, den Nahen Osten und Afrika um 14 Prozent. Dieser Betrag wird sich bis zum Jahr 2020 auf 35,3 Billionen US-Dollar verdoppeln2. Im Vergleich wird das BIP in den Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum voraussichtlich lediglich 22 Billionen US-Dollar und in der Eurozone 13 Billionen US-Dollar betragen. Die chinesischen Millennials werden als erste in Asien zur vermögendsten demografischen Gruppe aufsteigen und eine Wirtschaftskraft von 9 Billionen US-Dollar darstellen", sagte Scopelliti.

Jährlich lassen sich mehr als 150 Vorstände und Führungsteams darunter Fortune 100-Unternehmen durch den weltweit respektierten Zukunftsforscher Scopelliti strategisch beraten.

1 PricewaterhouseCoopers and CB Insights' 2017 MoneyTree

2 Boston Consulting Group (2016), 'Global Wealth Market Sizing Database'

