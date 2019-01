München (ots) - Fortschreitende Digitalisierung und globaler Wettbewerb steigern den Innovations- und Veränderungsdruck, dem sich kein Unternehmen entziehen kann. Agilität, Flexibilität, Vernetzung und crossindustrielles Know how sind die wichtigsten Hebel mit dieser dynamischen Entwicklung Schritt zu halten. Und dafür bietet der Deutsche Innovationsgipfel (DI) am 14. März 2019 in München die perfekte Business-Plattform. Hier stellen Digital-Pioniere und Vordenker nämlich Lösungen und Strategien vor, mit denen man auf diese dynamischen Entwicklungen reagieren, künftige Bedürfnisse des Marktes antizipieren und digitale Kompetenzen weiter auf- und ausbauen kann.



Denn auf dem branchenübergreifenden Entscheidertreffen teilen kreative Menschen, die mit viel Herzblut, Empathie und größtem Engagement vorangehen und Dinge bewegen, nicht nur ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Das in sich verzahnte Bausteinkonzept des DI von Keynotes und interaktiven Workshops über Showcases bis hin zum CxO-Talk, Business-Speeddating oder der InnovataionLAB.Tour sorgt dafür, dass die Teilnehmer schnell miteinander ins Gespräch kommen.



Da fast jeder zweite DI-Teilnehmer der Geschäftsführung oder der Vorstandsebene angehört, "werden hier auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht" und über Innovationen gemeinsam neue Geschäftsmodelle mit Zukunftsperspektive generiert. "Ich habe weltweit schon viele Kongresse besucht", resümiert Alexander Kornelsen von Venture Ideas, "aber selten habe ich einen Kongress erlebt, der so hochkarätig gewesen ist."



Crossindustrielle Innovationen sind gefragt



Unternehmen wie Bosch, Deutsche Telekom, die Haufe Group oder die weltweit aktiven Projektentwickler von Drees & Sommer gestalten und prägen den "innovativsten Tag des Jahres" inhaltlich genauso mit wie die Traditionsunternehmen Giesecke+Devrient oder die Papierfabrik Gmund, die Global Player Salesforce und Steelcase oder spannende Start-ups aus der DACH-Region von Expertlead aus Berlin über endiio aus Freiburg oder die Imburse AG aus der Schweiz.



Über interaktive Workshops oder den Innovation.Walk erfahren die Teilnehmer des 12. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL nicht nur wie Sie Agilität ins Unternehmen bekommen, die eigene Arbeit weiter optimieren, Mitarbeiter im Unternehmen halten und den Vorsprung vor anderen sichern können. Vor allem der Mittelstand, für den das Entscheidertreffen ein perfekter Know-how-Katalysator ist, profitiert von der kompakten Wissens- und Erfahrungsvermittlung enorm. "Wenn wir im internationalen Wettbewerb noch vorne mitspielen und unseren Wohlstand wahren wollen", so der Gipfelmitorganisator Peter Becker, "sollten wir das mittelalterliche Silo- und Inseldenken endgültig beerdigen."



Menschen und Technologien nachhaltig vernetzen



Crossindustrielles, technologieübergreifendes Arbeiten mit dem Kunden im Fokus ist das Gebot der Stunde. Nur so lässt sich heute die Innovationsfähigkeit verbessern und das Innovationstempo erhöhen. Und diese branchenübergreifende Vernetzung geht weit über das Gipfeltreffen hinaus. Der Veranstalter, das innovation network, vernetzt auf Anfrage ganzjährig Menschen und Technologien.



Damit die Teilnehmer des DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL bei der Kommunikation oder dem Vernetzen perfekt starten können, beginnt das Entscheidertreffen am Vorabend (13.3.) bereits mit der "Icebreaker-Welcome-Night" im "Learning + Innovation Center", dem Münchner Headquarter des US-Unternehmens Steelscase.



Am 14. März startet der 12. DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL mit einem "Creative Breakfast". Dazu stellen innovative Gründer auf dem "StartUP - WarmUP" Geschäftsmodelle vor, die jedes Unternehmen nutzen kann.



Nach dem "Grand Opnening" durch Ralf Wintergerst, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Giesecke+Devrient (G+D), starten Keynotes, Showcases und interaktive Workshops. Ein weiteres Highlight wird der CxO-Talk zum Thema "Kulturwandel und das neue Führen und Arbeiten" sein. Auf dem Podium neben Peter Arbitter, SVP Portfolio & Produkt Management Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom und Joachim Schreiner, SVP EMEA Central bei Salesforce, mit dabei sein werden Tanja Dreilich, CFO Kirchhoff Group & Man. Dir. Kirchhoff Automotive Holding, und Simone Menne, Aufsichtsrätin u.a. bei BMW AG, Deutsche Post DHL, Springer Nature. Die InnovationLAB.Tour, bei der die DI-Gäste hinter die Kulissen von InnovationCentern namhafter Unternehmen schauen dürfen, wird den 12. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL dann am 15.3. abrunden. - Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.deutscher-innovationsgipfel.de



