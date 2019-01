EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S bestätigt für das Geschäftsjahr 2018/19 die erwartete EBITDA-Marge und passt Umsatzprognose leicht an Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Gewinnprognose 08.01.2019 Leoben - AT&S bestätigt für das Geschäftsjahr 2018/19 die erwartete EBITDA-Marge und passt Umsatzprognose leicht an * Umsatzwachstum in einer Größenordnung von 3 % erwartet * EBITDA-Marge mit 24 bis 26 % bestätigt Aufgrund der kumulierten Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr, der aktuellen Marktentwicklung sowie der Hochrechnung für die verbleibenden Monate erwartet der Vorstand nunmehr ein Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2018/19 in der Größenordnung von 3 % (zuletzt 6 bis 8 %). Darüber hinaus bestätigt der Vorstand eine EBITDA-Marge von 24 bis 26 %, die vor allem durch Effizienz- und Produktivitätsverbesserungsmaßnahmen und ein höherwertiges Produktportfolio bei IC-Substraten unterstützt wird. Die aktuelle Nachfrageschwäche bei Smartphones und im Bereich Automotive konnte durch das gut diversifizierte Produkt-, Technologie- und Kundenportfolio sowie den erfolgreichen Einstieg in das IC-Substrate-Geschäft abgefedert werden. Ungeachtet der globalen politischen Rahmenbedingungen und der daraus folgenden Marktentwicklungen ist AT&S mit ihrem Produkt-, Technologie- und Kundenportfolio solide positioniert. Der Vorstand sieht mittelfristig weiterhin sehr gute Chancen, um die Entwicklung von AT&S auch in Zukunft positiv zu gestalten. Die Diversifizierungsstrategie und die Investitionen in neue Geschäftsfelder machen sich im aktuellen Umfeld bereits bezahlt. Rückfragehinweis: Gerda Königstorfer, Director Investor Relations & Communications Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.net Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0199 2019-01-08/16:07