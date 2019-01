In unserer Reihe zum Thema Behavioral Finance geht es heute um die Informationsverarbeitung. Auch in diesem Bereich begehen wir so manchen Denkfehler, den wir vielleicht nicht zwingend vermeiden können, dessen wir uns jedoch unbedingt bewusst sein sollten. Denn die Auswirkungen sind, nicht nur in Bezug auf den Finanzmarkt, mitunter gravierend! Dr. Christian Kurz, Managing Partner bei Strongbox Capital, im Gespräch bei Börse Stuttgart TV.