München (ots) - Die Bayernpartei verurteilt den gewalttätigen Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Franz Magnitz auf das Schärfste. Gewalt darf in der politischen Auseinandersetzung keinen Platz haben. Jegliche Relativierungen oder Ansätze, die dieses Verbrechen entschuldigen sollen, sind völlig fehl am Platz.



Herrn Magnitz wünscht die Bayernpartei baldige Genesung.



