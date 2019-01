Von Lorena Ruibal

PARIS (Dow Jones)--Der französische Telekommunikationskonzern Orange hat eine hohe Nachfrage nach mehreren in Euro denominierten Anleihen und einem in Pfund Sterling denominierten Bond verzeichnet. Laut Analysten spiegelt sich darin der aktuelle Trend, dass Investoren in Kredite von als gut positioniert geltenden Branchen oder Unternehmen investieren wollen, um einen größeren Abschwung im Markt zu meistern.

Die Orange SA emittierte Euro-Bonds mit einer Laufzeit von jeweils drei, fünfeinhalb und zehn Jahren sowie eine 13-jährige Sterling-Anleihe.

Die zahlreichen Gebote spiegelten "eine solide Nachfrage nach einem defensiven Kredit in einem unsicheren Makroumfeld", schrieben Analysten von Creditsights. Und das, obwohl der gebotene Renditeaufschlag nur einen geringen Anreiz für Investitionen in die Anleihen gegeben habe.

"Renditeaufschläge bei Neuemissionen sind aus unserer Sicht ziemlich gering, insbesondere am längeren Ende, da das Interesse am Durations-Risiko in letzter Zeit geringer ist", sagten die Creditsights-Analysten.

Die dreijährige Anleihe mit einem Volumen von 650 Millionen Euro von Orange, die 55 Basispunkte über Mid-Swaps gepreist wurde, war deutlich überzeichnet und erhielt laut einem Lead Manager Gebote im Wert von über 3,25 Milliarden Euro. Auch die fünf- und zehnjährigen Euro-Anleihen mit einem Volumen von jeweils 1,25 Milliarden Euro stießen auf eine rege Nachfrage mit Angeboten von mehr als 4,25 Milliarden bzw. 3,4 Milliarden Euro.

Die Nachfrage nach der auf Sterling lautenden Anleihe war ebenfalls solide, aber nicht so hoch wie bei den Euro-Anleihen. Dies hängt vermutlich mit der Unsicherheit mit Blick auf den Brexit und einem schwachen Pfund zusammen, weshalb die Anleger sich bei Vermögenswerten in Sterling zurückhalten. Die Gebote für die 13-jährige Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Pfund Sterling, die 180 Basispunkte über Gilts gepreist wurde, überstiegen 1,9 Milliarden Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 09:56 ET (14:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.