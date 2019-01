Gründung der neuen Big Amsterdam-Niederlassung durch die Fusion zwei übernommener Firmen in Holland

Big Group gab heute die Übernahme von zwei holländischen Agenturen für Marketing und Markenstrategie, Brandworks und 230V, bekannt. Diese Agenturen wurden zusammengelegt und zu Big Amsterdam umfirmiert, einer Erweiterung der preisgekrönten britischen Agentur mit Niederlassungen in London, Newbury und Bath.

Die 2015 von Bas Jongerling, Coen Zuijdervliet und Karen Mönnich gegründete Agentur 230V bietet strategische, kreative Markenaktivierungsdienste und PR-Services. Brandworks, 2014 von Michel van den Houten gegründet, unterstützt Markenfirmen und Organisationen bei der Expansion bzw. Etablierung ihrer Unternehmen in Benelux und den europäischen Märkten. Nach der Übernahme durch Big Group firmieren jetzt beide Agenturen unter dem Namen "Big Amsterdam" mit Michel van den Houten als Managing Director. Die neue Agentur ist auf die durch digitale Leistungen und Kundenservice gestützte Markenaktivierung spezialisiert. Die Übernahme wurde von der Netherlands Investment Agency in London begleitet und durch Unternehmensservices von De Hooge Waerder in Amsterdam unterstützt.

Nick Scott, CEO von Big Group, erklärte:

"Wir hatten schon lange das ehrgeizige Ziel, unser preisgekröntes Geschäft über Großbritannien hinaus zu expandieren. Big Group ist seit jeher international im Auftrag unserer Kundenmarken tätig, und wir sehen Amsterdam als Dreh- und Angelpunkt für den Service unserer europaweit vertretenen Kunden. Angesichts des wohlverdienten Rufs von Amsterdam als Zentrum für Kreativität und Unternehmenskultur hielten wir die Stadt für den perfekten Standort, um unser Angebot zu erweitern. Wir freuen uns sehr, mit einem so kreativen und zukunftsorientierten Team in Europa und Großbritannien zusammenzuarbeiten."

Michel van den Houten, Managing Director von Big Amsterdam, kommentierte:

"Mit der Übernahme durch Big Group erhalten wir eine datenorientierte Basis, die das Angebot für unsere Kunden perfekt ergänzt. Unser Denken, unsere Kreativität und unsere Aktivitäten sind auf renditeorientierte Markenaktivierung und Marketingkampagnen fokussiert, und unser Ethos passt perfekt zur Unternehmenskultur von Big Group in Großbritannien."

Karen Mönnich,Mitbegründerin von 230V, ergänzte:

"Die Leidenschaft, das Know-how und die Energie des Big Group-Teams haben uns tief beeindruckt. Teil von Big Group zu sein, bedeutet für uns, dass wir unseren Kunden eine vollständig integrierte Lösung auf internationalem Niveau bieten können. Neben unserer gemeinsamen "Alles ist möglich"-Mentalität freuen wir uns darauf, als Partner bestmögliche Lösungen für unsere Markenkunden und deren Endkunden zu entwickeln."

ÜBER BIG GROUP

Die preisgekrönte Marketingagentur Big Group wurde 1991 gegründet. Das in London ansässige Unternehmen mit Niederlassungen in Newbury, Bath und Amsterdam beschäftigt über 150 Mitarbeiter. Es erreicht aufgrund seines Umsatzes/seiner digitalen Einnahmen kontinuierlich Spitzenplätze unter den Top 50 der digitalen Agenturen in Großbritannien und wurde in Umfragen, die Marketing Week, The Drum, New Media Age und Recommended Agency Register unter Kunden durchführten, zu einer der führenden unabhängigen Agenturen im Vereinigten Königreich gekürt. Big Group bietet Services rund um Markenerlebnis, kreative Technologie und Performance-Marketing. Das Unternehmen ist eine der Fortune 500 Marken in den Bereichen Technologie, Finanzen, Automotive und Handel. Zu seinen Kunden zählen Samsung, Mastercard, Hyundai, BT und The North Face.

Ed Riseman, General Manager, Big Group

Tel.: (+44) (0) 207 313 2245

E-Mail: ed.riseman@biggroup.co.uk

Websites: www.biggroup.co.uk www.big-amsterdam.nl