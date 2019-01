Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 84 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die europäischen Chemiewerte seien nach den jüngsten Rückschlägen derzeit relativ billig zu haben, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im neuen Jahr dürfte der Sektor jedoch vor allem von Unsicherheit in puncto Konjunktur, Handelsstreit und Rohstoffpreisentwicklung dominiert werden. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognose für 2019./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000BASF111

AXC0218 2019-01-08/17:03