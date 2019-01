Essen (www.aktiencheck.de) - Die Verunsicherung an den Aktienmärkten griff in den letzten Wochen des Jahres weiter um sich und bescherte den wichtigen globalen Aktienmärkten eine sehr enttäuschende Jahresendbilanz, so die Analysten der National-Bank AG. An den ersten Börsentagen des neuen Jahres seien die Kurse moderat angestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...