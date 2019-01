Sphera Solutions kauft Petrotechnics und bietet End-to-End-Komplettlösung für operatives Risikomanagement



Chicago (ots/PRNewswire) - Sphera, der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit Fokus auf operativem Risiko, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (Environment, Health and Safety, EHS) sowie Produktverantwortung, gibt die Akquisition von Petrotechnics bekannt, eines weltweit führenden Anbieters von Betriebsrisiko-Managementsoftware für gesundheitsgefährdende Industrien.



Der Sitz von Petrotechnics befindet sich im schottischen Aberdeen. Petrotechnics sorgt seit seiner Gründung im Jahr 1989 für die Sicherheit des Personals in gesundheitsgefährdenden Industrien, darunter Öl und Gas, Chemie und Schienenverkehr.



Mit den Lösungen von Petrotechnics können Unternehmen ihre Betriebs-, Instandhaltungs- und Planungsprozesse mithilfe einer Frontline-Risikominimierungssoftware, die auch Funktionen für sichere Arbeitssysteme und elektronische Arbeitsgenehmigung umfasst, bildhaft darstellen und synchronisieren. Die Softwarelösungen des Unternehmens sind für ihre ausgezeichnete Datendarstellung, konfigurierbaren Workflows, benutzerfreundlichen Schnittstellen sowie Echtzeit-Analysen und -Einblicke bekannt. Petrotechnics verfügt insgesamt über jahrzehntelange Erfahrungen und bietet auch professionelle Serviceleistungen von fachlich hochqualifizierten Vordenkern an.



"Die Akquisition von Petrotechnics durch Sphera erweitert unser Angebot operativer Risikomanagementlösungen durch Anwendungen, die die betrieblichen Risiken mithilfe von Echtzeitdaten von industriellen IoT-Geräten digitalisieren und bildhaft darstellen", sagt Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Diese Akquisition baut auf unserem SpheraCloud-Produkt auf und erweitert unsere integrierte Risikomanagementlösung von der Risikoermittlung auf die Risikominimierung."



"Mit Spheras langjähriger Erfahrung und absoluter Verpflichtung zur Operational Excellence, fiel Petrotechnics die Entscheidung leicht, sich in das Produkt- und Serviceangebot von Sphera einzureihen", sagt Phil Murray, CEO von Petrotechnics. "Durch die Kombination unserer Software mit den Lösungen von Sphera können wir sowohl unseren als auch Spheras Kunden bessere Möglichkeiten zur Risikominderung in allen ihren Betrieben weltweit anbieten."



Die genauen Vertragsbedingungen wurden nicht offengelegt.



Informationen zu Sphera



Sphera ist der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagement-Software und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten operatives Risiko, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (Environment, Health and Safety, EHS) sowie Produktverantwortung. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Sphera über 3.000 Kunden und mehr als 1 Million Einzelanwender in über 70 Ländern, um eine sichere, nachhaltige und leistungsstarke Welt zu schaffen.



Informationen zu Petrotechnics



Petrotechnics mit Sitz im schottischen Aberdeen bietet Software- und Beratungsdienste an, die allen Mitarbeitern einer Organisation bessere Entscheidungen und Operational Excellence ermöglichen.



