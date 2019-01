Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Späthandel weiter etwas schwächer tendiert. In sämtlichen Laufzeiten stiegen die Renditen der heimischen Benchmark-Anleihen leicht an, während im Gegenzug die Kurse etwas fielen.Während die europäischen Aktienmärkte teils recht deutlich zugelegten, ging es an den Anleihemärkten ...

