Nexo, der weltweit fortschrittlichste Anbieter von Krypto-Sofortdarlehen, veröffentlichte jetzt seinen Zwischenbericht mit der ausführlichen Beschreibung der Dividendenausschüttung von 912.071,00 an berechtigte NEXO-Token-Inhaber, die am 15. Dezember 2018 stattgefunden hat.

gerade einmal sechs Monaten erzielte das Krypto-Kreditmodell von Nexo einen Nettogewinn von $ 3.040.239.

Die Zwischendividende wurde in NEXO-Tokens auf Basis eines NEXO/USD-Wechselkurses von 0,104256 gezahlt. Bei etwas mehr als 309 Millionen berechtigten Tokens auf der Plattform am Ex-Dividenden-Datum wurden US-$ 0,002945 pro Token ausgeschüttet.

Damit beträgt die auf Jahresbasis umgerechnete NEXO-Dividendenrendite 4,80%, was alle Dividendenwerte im Portfolio von Warren Buffett übertrifft: Apple-Papiere liegen bei 1,4%, JPMorgan bei 3%, Wells Fargo bei 3,3% und Goldman Sachs bei 1,6%. Auf die Zwischendividende werden keine Quellensteuern erhoben.

Die Schaffung von Werten für Token-Inhaber und wegweisende Finanzinnovationen für den Blockchain-Raum sind in der DNA von Nexo kodiert. In einem Umfeld, in dem weniger als 13 Prozent der Erstemissionen (ICOs) ein Live-Produkt geliefert haben, hat Nexo in weniger als sechs Monaten entsprechend den Vorschriften Mittel beschafft, eine verwendbare Krypto-Kreditbörse entwickelt und ein profitables Geschäftsmodell aufgebaut.

"Wir haben Leute Kredite für die verschiedensten Zwecke aufnehmen lassen, vom Autokauf über den Urlaub bis zum Kauf eines neuen Hauses all das sind wichtige Ereignisse im Leben von Menschen. Jetzt machen wir den nächsten logischen Schritt, indem wir unsere Investoren an den Gewinnen beteiligen. Wir von Nexo sind davon überzeugt, dass dieses Konzept der nächste große Trend in einer Welt ist, in der die Tokenisierung schnell voranschreitet", sagte Nexo-Mitgründer Antoni Trenchev.

Ein fester Satz von 30% des Nettogewinns wird als Dividende an die berechtigten NEXO-Token-Inhaber innerhalb einer vorgegebenen Dividendenperiode ausgeschüttet. Das bietet den Investoren nicht nur langfristige Chancen auf Kapitalgewinne aus der möglichen positiven Wertentwicklung des NEXO-Tokens, sondern kann ihnen auch als Instrument für ein regelmäßiges und wachsendes passives Einkommen dienen.

Nexo ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Krypto-Sofortkredit-Dienstleister. Als wahrhaft grenzenloses Unternehmen bietet Nexo seinen Kunden in mehr als 200 Ländern die Wahl aus über 40 Fiatwährungen. Mehr zu Nexo-Dividenden finden Sie hier.

