Um 5: DAX kurzzeitig über 10.900 Punkten - Trump-Show lockt die Investoren ins Risiko

Nach dem gestrigen Durchschnaufen kommt es heute wieder zu Käufen auch an der Frankfurter Börse. Der Deutsche Aktienindex springt zwischenzeitlich sogar über die Marke von 10.900 Punkten.

Während sich so manch deutscher Politiker aus den Sozialen Medien verabschiedet, erlebt das Twitter-Konto von Donald Trump am heutigen Nachmittag eine starke Aktivität. Es geht um die hervorragende US-Wirtschaft und wo sie stehen könnte, wenn bloß die US-Notenbank die Zinsen nicht erhöhen würde und er, der Präsident, sich so wie die vorherige Administration in einem Nullzinsumfeld beweisen könnte - was für ein Seitenhieb erneut in Richtung Fed-Chef Jerome Powell.

