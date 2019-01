Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.01.2019 Kursziel: 33,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Q4 liefert wie erwartet keinen positiven Abschluss des enttäuschenden Geschäftsjahres Ludwig Beck hat heute Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht, die leicht über der im Dezember gesenkten Umsatzguidance und unseren Prognosen lagen. Jahresbruttoumsatz leicht über gesenktem Zielwert: Der Bruttoumsatz des Geschäftsjahres 2018 verfehlte mit 166,0 Mio. Euro den Vorjahreswert um 4,2% und konnte sich somit dem allgemeinen negativen Branchentrend im vergangenen Geschäftsjahr nicht entziehen, übertraf aber leicht das im Dezember reduzierte Ziel von 165,0 Mio. Euro. Das Segment Ludwig Beck erwirtschaftete 95,5 Mio. Euro (-3,5%), in dem jedoch der OnlineHandel die Erwartungen des Unternehmens erfüllte. Das Segment Wormland lag mit 70,5 Mio. Euro rund 5% unter dem Wert des Vorjahres. Für Q4 ergeben sich demnach Bruttoerlöse i.H.v. 54,3 Mio. Euro, was einem marginalen Rückgang von 0,8% gegenüber Q4 2017 entspricht. Damit fiel die Performance des wichtigen Jahresendquartals deutlich besser aus als in den ersten drei Quartalen (Umsatz 9M 2018: -5,7%). Dennoch verlief das Weihnachtsgeschäft sowohl bei Ludwig Beck als auch im gesamten stationären Textileinzelhandel trotz der geringen Vergleichsbasis enttäuschend. Ausbleiben von Nachfrageerholung und Nachholeffekten sorgt für schwaches Q4: Ursächlich für den deutlichen Erlösrückgang war zum einen das Ausbleiben der Nachfrageerholung im Oktober und November, die nach dem ungewöhnlich heißen und langen Sommer erwartet worden war. Zum anderen verzeichnete Ludwig Beck insbesondere in den ersten Tagen des Dezembers keinerlei Nachholeffekte bei der Nachfrage und musste sogar einen weiteren Umsatzrückgang hinnehmen. Dieser konnte auch durch das verspätet gestartete Weihnachtsgeschäft nicht mehr kompensiert werden. Auch 2019 sollte herausfordernd werden: Das Management geht auch für das laufende Geschäftsjahr von einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld aus. Genaue Ziele wird das Unternehmen im Rahmen seiner Bilanzpressekonferenz am 28. März veröffentlichen. Unter der Annahme einer Normalisierung der Witterungsbedingungen im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir nicht zuletzt aufgrund der sehr geringen Basis eine deutliche Erholung bei Umsatz und Ergebnis. Allerdings ist anzunehmen, dass sowohl Ludwig Beck als auch weitere börsennotierte Wettbewerber aufgrund der geringen Visibilität zunächst sehr konservative Ziele für 2019 nennen werden. Fazit: Wenngleich Ludwig Beck beim Umsatz leicht über den reduzierten Prognosen lag, verlief das Geschäftsjahr 2018 sowohl für das Unternehmen als auch für die Branche sehr enttäuschend. Weniger nachteilige Witterungsbedingungen könnten jedoch 2019 für eine nennenswerte Trendwende sorgen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro.

