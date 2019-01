Der Immobilienmarkt ist des Kunden liebstes Kind - das hat sich auch im letzten Quartal des Jahres nicht geändert. 89 Prozent der FondsDISCOUNT.de-Kunden für Sachwerte haben sich für eine Immobilienbeteiligung entschieden.Der Zuspruch gegenüber Investitionen bei Immobilien bewegt sich unverändert auf hohem Niveau. Rund 83 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für das vierte Quartal 2018 floss in diese Produktkategorie. Durchschnittlich investierte jeder Kunde 11.500 Euro in diese Assetklasse. Einige Beteiligungen wurden im vierten Quartal platziert, hier ein Überblick über Immobilien-Beteiligungen, die noch in der Zeichnungsphase sind.

