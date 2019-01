BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden am 22. Januar in Aachen einen bilateralen Vertrag über Zusammenarbeit und Integration unterzeichnen. Die entsprechende feierliche Zeremonie werde im Krönungssaal des Aachener Rathauses stattfinden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Der Aachener Vertrag knüpft an den Elysee-Vertrag von 1963 an, der einen bedeutenden Beitrag zur historischen Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich geleistet hat", erklärte Seibert.

Der neue Vertrag soll sich am Ziel einer größeren Konvergenz zwischen beiden Ländern ausrichten, die sich "gemeinsam den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen" wollen. Er werde die bereits engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich weiter ausbauen. Genannt wurden insbesondere die Bereiche Wirtschaftspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, Kultur- und Bildungspolitik, Forschungs- und Technologiepolitik, Klima- und Umweltpolitik sowie die Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen und den Zivilgesellschaften.

