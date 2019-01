DAX bleibt auf Erholungskurs, Monsanto sorgt für Stimmungshoch bei Bayer

Nach einem verhaltenen Start in den Tag konnte der DAX im Verlauf des heutigen Dienstaghandels ordentlich Schwung holen und in der Spitze um rund 1,5 Prozent nach oben und damit zeitweise über die Marke von 10.900 Punkten klettern. Allerdings ging dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer zum Ende des Handels ein wenig die Luft aus.

Das war heute los. Zwischendurch waren es einmal mehr die Hoffnungen auf eine Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit, die für ein Stimmungshoch am deutschen Aktienmarkt sorgten. Allerdings sind wir von einer endgültigen Lösung weit entfernt. Zumal es nicht nur um Zölle geht, sondern auch um Themen wie den Schutz des geistigen Eigentums. Entsprechend sollte uns dieses Thema noch eine Weile begleiten und weiterhin für Unsicherheiten am Markt sorgen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX erwischte die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) einen besonders guten Tag. Diese legte zwischenzeitlich ein Kursplus von rund 3,5 Prozent an den Tag uns setzte sich an die Indexspitze. Zu der positiven Stimmung hatte erneut Monsanto beigetragen. Nachdem die Bayer-Tochter zuletzt in einem Glyphosat-Schadenersatz-Prozess einen Zwischenerfolg einfahren konnte, wurde nun ein wichtiger Erfolg in einem Patentstreit in Indien gefeiert.

