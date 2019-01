Der Medienkonzern RTL will sein Online-Werbegeschäft mit dem Kauf der britischen Yospace stärken. Mit den Lösungen des Spezialisten für den digitalen Videovertrieb lasse sich in Videostreams zielgerichtetere, personalisierte Werbung einflechten, wie RTL am Dienstagabend in Luxembourg mitteilte. Große Mediengesellschaften wie BT Sport, TV4, ITV und Seven West Media griffen bereits auf die Technik zurück. RTL Group zahlt den Angaben zufolge für Yospace bis zu 33 Millionen US-Dollar (29 Millionen Euro)./mis/edh

