Jabil Packaging Solutions, ein Geschäftsbereich von Jabil (NYSE: JBL), hat heute bekannt gegeben, am Programm APASS (Packaging Support and Supplier Network) von Amazon teilzunehmen. Als Teilnehmer kann Jabil nun Anbietern, Verkäufern und Herstellern Verpackungsdesign- und -fertigungsdienstleistungen direkt anbieten, um die Zertifizierungsrichtlinien von Amazon für frustrationsfreie Verpackungen (FFP), Versand in Originalverpackung (SIOC) oder Prep-Free Packaging (PFP) zu erfüllen.

"Die kumulativen Daten im The Enterprise Guide to Global Ecommerce prognostizieren ein Wachstum der E-Commerce-Umsätze von 246 Prozent, von 1,3 Billionen USD 2014 auf 4,5 Billionen USD im Jahr 2021. Bei dieser rasanten Expansion ist es nicht verwunderlich, dass viele Konsumgüterunternehmen (CPG) versuchen, über die Grenzen konventioneller Ladengeschäfte hinauszugehen und Verpackungen zu entwickeln, die funktionale und ästhetische Anforderungen des E-Commerce-Kanals erfüllen", so Joe Stodola, Vizepräsident von Jabil Packaging Solutions. "Die Aufnahme von Jabil als APASS-Anbieter ermöglicht uns, unsere erstklassige Design- und Fertigungskompetenz bei E-Commerce-Verpackungen direkt Marken anzubieten, die Verpackungen entwickeln, die Produkte beim Transport besser schützen und das Kundenerlebnis am Bestimmungsort verbessern."

Amazon hat das Programm APASS eingeführt, um Anbieter zu identifizieren, die Entwicklung, Herstellung und Prüfung von Verpackungen für den E-Commerce unterstützen können. Die Anbieter in der APASS-Liste wurden im Testverfahren von Amazon geschult und sind Mitglieder der International Safe Transit Association (ISTA).

Jabil (NYSE: JBL) ist ein Unternehmen für Produktlösungen, das umfangreiche Dienstleistungen für Design, Fertigung, Lieferkette und Produktmanagement anbietet. Mit über 100 Standorten in 29 Ländern liefert Jabil innovative, integrierte und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus einem breiten Branchenspektrum. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie jabil.com

