Kiel (ots) - Nach dem tödlichen Schuss auf eine 39-jährige Frau beim Silvesterfeuerwerk in Schönberg (Kreis Plön) hat der Bürgermeister der Gemeinde an den Schützen appelliert, sich zu erkennen zu geben. Er gehe von einem Unfall aus, sagte Bürgermeister Peter Kokocinski den "Kieler Nachrichten" (Online-Ausgabe). "Ich vermute,dass jemand im Übermut mit einer Schusswaffe hantiert hat." Auch wenn medialer Druck und Fahndungsdruck groß sind: Kokocinski ruft die für den Schuss verantwortliche Person auf, sich zu melden. "Es wäre für die betroffene Familie, aber auch für alle Menschen im Ort wichtig zu erfahren, was wirklich passiert ist", sagt der Bürgermeister der Zeitung. "Denn die Ungewissheit ist auch schrecklich." Bei dem Vorfall an Silvester war eine Mutter von drei kleinen Kindern ums Leben gekommen. Für die Staatsanwaltschaft Kiel steht fest, dass auf die 39-Jährige geschossen wurde. Dies hatte die ballistische Untersuchung der Metallsplitter ergeben, die im Kopf der Frau gefunden worden waren. Die Frau wollte vor der Tür das Feuerwerk genießen. Nach wenigen Minuten brach sie tödlich getroffen zusammen.



