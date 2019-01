Am 7. November bildete die Aktie der ADVA Optical Network AG nach einem dynamischen Anstieg bei 8,23 Euro das 2018er-Jahreshoch aus. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über. Sie hat den Kurs inzwischen deutlich unter die 50-Tagelinie zurückfallen lassen. Das Tief der Bewegung wurde am 21. Dezember bei 5,90 Euro erreicht.

Es gelang den Käufern schnell, die dabei gebrochene Unterstützung bei 6,00 Euro schnell wieder zurückzuerobern. Sie hatte dem Kurs seit dem Sommer bei insgesamt drei ... (Dr. Bernd Heim)

