(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.01.2019 - Technologiewerte verzeichneten am Dienstag leichte Kursgewinne, der TecDAX konnte sich über die Marke von 2.500 bewegen. An der NASDAQ steht mittlerweile ein deutliches Plus, gestützt von Facebook und Apple Der DAX beendete den Handelstag mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent auf 10.803 Zähler. Hier waren Bayer, Adidas und ThyssenKrupp gesucht. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...