Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Linkspartei verliert ihren Landesvorsitzenden. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Andreas Höppner will nach zwei Jahren im Amt nicht erneut kandidieren. Darüber informierte er am Dienstagabend den Landesvorstand. Künftig wolle er sich wieder mehr dem ländlichen Raum widmen, sagte Höppner dem Blatt. Der 50-Jährige ist Kommunalpolitiker im Altmarkkreis Salzwedel. Die Partei ist überrascht, Kandidaten für die Nachfolge sind bislang nicht bekannt.



