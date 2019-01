Andersen Global ist stolz, eine erweiterte Präsenz in der Türkei bekanntzugeben, da Andersen Tax als lokale Mitgliedsfirma im Januar den fünften Standort in der Stadt Denizli eröffnet. Andersen Tax, die in der Türkei auch in Istanbul, Ankara, Izmir und Bursa vertreten ist, wurde im Januar 2018 erstmals Mitglied von Andersen Global und erfuhr schnelles Wachstum in der Region.

"Die Erweiterung um einen Standort in Denizli gibt Andersen Tax einen strategischen Vorteil auf diesem Schlüsselmarkt", so Ersin Nazali-Cagdas Guren, Managing Partner bei Andersen Tax in der Türkei und Mitglied des European Regional Board of Directors von Andersen Global. "Andersen Tax ist in der Türkei die einzige Kanzlei mit fünf Standorten in diesem Land und unser stetiges Wachstum ist ein gutes Barometer dafür, wie Kunden auf unsere Dienstleistungen und unseren Ansatz ansprechen. Unser Ziel ist, nah an unseren Kunden zu sein und kompetente Dienstleistungen zeitnah und geschäftsorientiert bereitzustellen."

"Die zusätzliche Präsenz in Denizli ist Ergebnis unserer kontinuierlichen Marktdurchdringung und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen für unsere dortigen Kunden", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC.

Andersen Tax ist die türkische Mitgliedsfirma von Andersen Global, einem internationalen Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit knapp 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 127 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190108006076/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Tax

415-764-2700