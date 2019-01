Vivante, die IP-Lösung für intelligente Pixelverarbeitung von VeriSilicon, bietet eine skalierbare Lösung, von MCU-Geräten bis hin zu Hochleistungsanwendungsprozessoren

VeriSilicon gab heute auf der Verbraucherelektronikmesse (CES) 2019 den Ausbau seiner Zusammenarbeit mit NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) auf den Bereich des maschinellen Lernens bekannt. Zukünftige i.MX-Produkte von NXP werden Vivante, die IP-Lösung für intelligente Pixelverarbeitung von VeriSilicon, umfassen, in deren Fokus die VIP-Prozessoreinheit für neuronale Netzwerke steht.

Die Vivante VIP NPU von VeriSilicon bietet volle Skalierbarkeit, von Sub-TOPS mit extrem geringer Leistung bis hin zu hochleistungsfähigen TOPS über 100. Vivante VIP8000/VIPNano NPU IP betreibt intelligente Geräte der nächsten Generation in mehreren Marktsegmenten wie Smart Home, Industrie, Mobiltelefone und Fahrerassistenssysteme im Automobilbereich.

Der Vivante VIP-Prozessor unterstützt die APIs OpenCL 1.2 FP und OpenVX 1.2 und gemeinsame AI-Frameworks mit einer umfassenden Software-Suite, einschließlich SDKs. Alle Vivante VIP-Konfigurationen haben einen gemeinsamen einheitlichen Software-Stack, der in mehreren Marktsegmenten in Produkten bereitgestellt wurde.

"Die Architektur der NPU der Vivante VIP IP-Familie von VeriSilicon verfügt über volle Skalierbarkeit, um KI Überall Rechnung zu tragen, von batteriebetriebenen OS-losen, DDR-losen Geräten bis hin zu hochleistungsfähigen Prozessoren für neuronale Netzwerke in Edge Server-Anwendungen mit einem gemeinsamen SDK und einheitlicher Software. Es ist uns eine Ehre, dass NXP als unser Technologiepartner wichtige Marktsegmente mit Technologie für das maschinelle Lernen abdeckt. Vivante VIP IP ist im NPU IP-Markt mit mehreren Produkten marktführend vertreten und bietet für jedes der wichtigen Marktsegmente jeweils Lösungen an?, sagte Weijin Dai, Executive Vice President und Geschäftsführer der Abteilung für geistiges Eigentum bei VeriSilicon. "In Fortsetzung unserer langfristigen Technologiepartnerschaft mit NXP umfasst dieses Engagement die volle intelligente Pixelverarbeitungslösung Vivante, die NPU, ISP, GPU und Video-IP einschließt.?

"In der Vision von NXP ist maschinelles Lernen überall. Die Vivante VIP-Architektur von VeriSilicon entspricht dieser Vision?, sagte Martyn Humphries, Vice President und Geschäftsführer der i.MX-Anwendungsprozessoren bei NXP. "Diese Produktions-erprobten Machine-Learning-IPs erlauben uns zusammen mit unseren Machine-Learning-eIQ-Tools, Cloud-to-Edge-Lösungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.?

VeriSilicon auf der CES

VeriSilicon wird auf der CES2019 in den Westgate Hospitality Suites Technologiedemonstrationen, einschließlich AI-Compute und NPU-Technologie, anbieten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter CES2019@verisilicon.com.

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist ein Silicon-Platform-as-a-Service- (SiPaaS) Unternehmen, das SoC- und SiP-Lösungen von Weltklasse bereitstellt, und ein führender IP-Provider mit den umfassendsten IP-Portfolios für Märkte wie mobile Internetgeräte, Rechenzentren, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Automobil-, Industrie- und Medizin-Elektronik.

Unser Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung vom Konzept bis hin zum fertigen, getesteten und verpackten Chip in Rekordzeit in Form eines leistungseffizienten und kostengünstigen Service für Kunden, sowohl neuen als auch etablierten Unternehmen, Erstausrüstern, ODMs und großen Internet-/Cloudplattform-Unternehmen.

Die skalierbaren intelligenten Vivante-Pixelverarbeitungs-IPs von VeriSilicon von Camera-in- bis hin zu Display-out-Komplettlösungen umfassen ISP, NPU, GPU und GPGPU, Hantro-Videocodec und Anzeigecontroller, die auf den Geräten, an der Edge und in der Cloud hochdifferenzierte PPA und QOR bereitstellen. Die skalierbaren ZSP-basierten Lösungen von VeriSilicon finden breite Anwendung in HD-Audio/Sprache und BLE5.0, Wi-Fi und NB-IoT.

VeriSilicon, das 2001 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Shanghai (China) hat, verfügt über mehr als 700 Mitarbeiter, 5 F&E-Zentren in den USA und in China sowie 10 Verkaufsbüros in aller Welt.

