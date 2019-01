Mobi bietet optimale Ausgewogenheit zwischen Sauerstoffabgabe, Batterielaufzeit und Gewicht für eine wirksame Therapie, wo immer man sich befindet

ResMeds wachsendes COPD-Portfolio trägt jetzt dazu bei, Menschen in den meisten Erkrankungsstadien zu behandeln

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), ein führendes Unternehmen für Medizinprodukte und außerklinische Software für Atemwegserkrankungen, gab heute bekannt, dass sein erster tragbarer Sauerstoffkonzentrator, Mobi, jetzt fast überall in den Vereinigten Staaten erhältlich ist.

Mobi bietet optimale Ausgewogenheit zwischen Sauerstoffabgabe, Gewicht und Batterielaufzeit, so dass Millionen von Menschen mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) oder anderen chronischen Erkrankungen eine Sauerstofftherapie in gewohnter Resmed-Qualität genießen können, wo immer sie sich befinden.

"Einfach ausgedrückt, mit Mobi bleiben Sie mobil, was laut Forschungsergebnissen so wichtig ist, wenn es darum geht, Menschen mit COPD zu einer Senkung ihres Risikos von Krankenhausaufenthalten und frühem Tod zu verhelfen", erklärte Richie McHale, Präsident von ResMed Respiratory Care. "Mobis ideale Ausgewogenheit zwischen Gewicht, Batterielaufzeit und Sauerstoffabgabe ermöglicht es Menschen, aktiv zu bleiben und ihr Leben voll zu genießen."

ResMed bietet jetzt eine breite Palette an Lösungen, um Menschen zu helfen, Ihre COPD in den meisten Stadien in den Griff zu bekommen: Mobi für Personen, die eine Sauerstofftherapie benötigen, Astral und AirCurve 10 ST-A-Geräte für die über die Cloud vernetzte Beatmung zuhause, für Personen mit schwerer COPD. Propeller rundet dieses Portfolio mit Lösungen für COPD im leichten bis mittelschweren Stadium ab.

"Das breitgefächerte Spektrum an Geräten, das ResMed jetzt zur Behandlung von COPD in verschiedenen Stadien anbietet, ist wahrhaft lebensverändernd", so McHale. "Aber wir fangen wirklich gerade erst damit an, 380 Millionen Personen mit COPD zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern, die Auswirkungen chronischer Erkrankungen zu verringern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken", so McHale.

Vorbehaltlich der behördlichen Zulassung wird Mobi noch in diesem Jahr in anderen Ländern erhältlich sein.

