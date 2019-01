AerSale, ein globaler Anbieter von Gebrauchtflugzeugen, Triebwerken, überholungsfähiger Ausrüstung sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen (Maintenance, Repair Overhauling MRO), gab heute bekannt, dass der ehemalige Chief Operating Officer Basil Barimo zum Chief Executive Officer und der ehemalige Chief Commercial Officer Craig Wright zum President befördert wurden, um die rasche Geschäftsexpansion des Unternehmens zu erleichtern. Nicolas Finazzo, Gründer von AerSale, wird als Executive Chairman und Robert B. Nichols, Mitbegründer, als Executive Vice Chairman fungieren.

