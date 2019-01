Tokio (ots/PRNewswire) - Die Seiko Watch Corporation ist stolz darauf, die Eröffnung des Seiko Dream Square bekannt geben zu können, eines neuen vierstöckigen Einzelhandelskomplexes, der zentral in Tokios Stadtteil Ginza gelegen ist, dem Geburtsort der Marke. Im Seiko Dream Square können die Besucher die reiche Geschichte und überlieferte Uhrmacherkunst, die Seiko seit 1881 auszeichnet, durch Museen, Ausstellungsräume und Entertainment-Veranstaltungen "sehen, fühlen und erleben". Ganz im Sinne von "Omotenashi", einem Begriff der japanischen Sprache, der "bestmöglichen Service und Gastfreundschaft" beschreibt, ist der Seiko Dream Square ein Ziel für Besucher jeden Alters und zentraler Punkt, um die Geschichte der Marke global zu kommunizieren -- von Ginza aus für die ganze Welt.



(Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/201812251792?p=images)



Video: https://kyodonewsprwire.jp/attach/201812251792-O1-n846Hi7t.mp4



Ein kleines Museum im Erdgeschoss ist symbolisch dem Inneren des Wako-Uhrenturms nachempfunden. Der Turm ist historisch ein Seiko-Symbol und gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen von Ginza, das Seiko-Gründer Kintaro Hattori als Hauptsitz der Marke auswählte. Auf den höhergelegene Etagen können die Besucher ein echtes Einkaufserlebnis genießen und mit den Top-Kollektionen Prospex, Presage, Lukia und Astron ganz in die Welt von Seiko eintauchen, wobei jede der Uhren-Kollektionen in einem raffinierten, ihrer jeweilig einzigartigen Identität entsprechenden Ambiente präsentiert wird.



Ginza ist ein Stadtteil in Tokio, der für Klasse und Glamour steht und sich als High-End-Einkaufs- und Businesszentrum etabliert hat. Der im Zentrum von Ginza gelegene Seiko Dream Square bietet sich als Treffpunkt für nationale und internationale Besucher an.



Shinji Hattori, Chairman und CEO der Seiko Watch Corporation, erklärte auf der Einweihungsfeier am 19. Dezember 2018: "Eine Seiko-Uhr ist nicht einfach nur ein Industrieprodukt. Sie kann ihrem Besitzer lebenslanger Wegbegleiter sein und seine individuelle Geschichte ausdrücken. Unsere Vision für Seiko Dream Square ist, dass dies der Ort sein wird, an dem Besucher aus der ganzen Welt diesen ganz besonderen Partner finden können".



Mit dem neueröffneten Seiko Dream Square gibt nun vier Seiko-Einrichtungen in Ginza: Wako und die Seiko Premium Boutique Ginza für High-End-Luxusuhren (jeweils an der Kreuzung 4. und 7. Straße), und die Seiko Boutique (im 5. Stock des GINZA SIX-Komplexes) für verschiedene globale Kollektionen.



Seiko Dream Square Adresse: 4-4-10 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061 Öffnungszeiten: 10:30 -19:00 Uhr, Montag - Sonntag Sprachen: Japanisch, Englisch, Chinesisch (Mandarin) Website: https://dreamsquare.seikowatches.com



