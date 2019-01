Ankündigung der The We Company

WeWork gab heute bekannt, dass es eine auf 6 Milliarden US-Dollar bezifferte Investition von der SoftBank erhalten hat, 5 Milliarden US-Dollar davon in Form von primärem Wachstumskapital und die verbleibende 1 Milliarde US-Dollar als Sekundärkapital, das zur Finanzierung von Aktienkäufen von Anlegern und Mitarbeitern verwendet werden soll. Die Bewertung von WeWork nach dem Investment beläuft sich nun auf 47 Milliarden US-Dollar.

Die Investition umfasst eine bereits gemeldete Finanzierungszusage der SoftBank in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar, in Form von Wandelanleihen von 1 Milliarde US-Dollar und einem Bezugsrecht im Wert von 3 Milliarden US-Dollar. Seit 2017 haben WeWork und seine Tochtergesellschaften nun mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Gesamtzusagen von der SoftBank erhalten.

"WeWork bringt frischen Wind in eine auf mehrere Billionen Dollar bezifferte Branche, und zwar mit seiner Technologieplattform, die eine Komplettlösung für Platzanforderungen bereitstellt. WeWork blickt bereits auf ein beispielloses Wachstum zurück, und wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen mit Adam Neumanns Vision und diesem Wachstumskapital in der Lage sein wird, die bestehenden enormen Marktchancen aggressiv zu nutzen", erklärte Masayoshi Son, Chairman und CEO der SoftBank Group Corp.

WeWork meldete heute auch den Start der The We Company. The We Company wird WeWork, WeLive und WeGrow als drei separate Geschäftsbereiche etablieren, die auf die bestehenden Bemühungen von WeWork auf diesen Gebieten aufbauen: Die Mission von WeWork besteht darin, eine Welt zu errichten, wo Menschen Lebenswerke schaffen und nicht nur ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Mission von WeLive besteht darin, eine Welt zu errichten, wo sich niemand alleine fühlen muss. Und die Mission von WeGrow besteht darin, die "Superkräfte" jedes Menschen zu entfesseln.

"Über das erweiterte WeWork-Netzwerk und die Meetup-Community erreicht The We Company nun rund 5 Millionen Menschen in der ganzen Welt und besitzt die Finanzmittel, diese Zahl auf weitere Millionen zu erhöhen. Wir lassen uns von dem Wissen inspirieren, dass wir einen gewaltigen Unterschied machen können, wenn wir alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ich bin unseren Mitarbeitern, Mitgliedern und unserem unglaublichen Partner der SoftBank sehr dankbar für ihr Engagement für unsere Mission", erklärte Adam Neumann, Mitbegründer und CEO der The We Company.

WeWork begann 2019 mit mehr als 400.000 Mitgliedern an 425 Standorten in 100 Städten in 27 Ländern. Unternehmenskunden (Mitglieder mit mehr als 1.000 Mitarbeitern) machten über 30 Prozent der Gesamtmitgliedschaft des Unternehmens aus. 46 Prozent der Unternehmensmitglieder sagen, dass WeWork ihnen die Freiheit und Flexibilität gibt, um in neue Märkte hineinzuwachsen. Zum September 2018 waren 30 Prozent der Global-Fortune-500-Unternehmen Teilnehmer bei WeWork.

